Бурная реакция Хабиба на победу Махачева над Мойзесом. Видео

На странице UFC в «Твиттере» показали реакцию бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на победу россиянина Ислама Махачева в поединке с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Их бой прошёл в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Вегас 31. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.



«Очередная победа для Хабиба-тренера», — подписали твит в UFC.

Пост можно посмотреть на странице UFC в «Твиттере».

В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Отметим, что для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.

В поединке предварительного карда UFC Vegas 31 ранее сошлись 32-летний представитель Казахстана Сергей Морозов и 29-летний немец Халид Таха, выступающие в легчайшем весе. По итогам 3-раундового противостояния Сергей Морозов одержал победу в бою единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.