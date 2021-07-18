Хабиб прокомментировал победу Махачева над Мойзесом

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего близкого друга Ислама Махачева на турнире UFC Вегас 31. По его словам, всей команде удалось проделать «феноменальную работу».

«Отличная работа, Ислам, идём дальше. Ещё один бой в этом году, и будет просто космос обстановка. На этой фотке многих не хватает, вся команда выполнила феноменальную работу. И, конечно же, нужно отметить самого Ислама Махачева, который выполнял все инструкции как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 18 июля по московскому времени бой с участием Ислама Махачева возглавил турнир UFC Вегас 31. Россиянин победил Тиаго Мойзеса удушающим приёмом в четвёртом раунде.