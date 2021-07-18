Кастаньо бил чаще и был точнее Чарло

В ночь на 18 июля по московскому времени в Сан-Антонио (штат Техас, США) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого сразились чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Джермелл Чарло и обладатель титула по версии WBO Брайан Кастаньо. Боксёры должны были определить абсолютного чемпиона мира в своей категории.
По итогам 12 раундов судьи насчитали ничью, что вызвало неоднозначную реакцию. По мнению большинства экспертов, победу в схватке одержал Кастаньо. Это подтверждает и статистика авторитетного портала CompuBox, который занимается подсчётом ударов боксёров во время поединков.
Согласно статистике, Кастаньо за поединок выбросил 586 ударов, из них до цели дошло 173 (29,5%). Чарло же за 12 раундов выбросил 533 удара, из них цели достиг 151 (28,3%).
После поединка Кастаньо заявил, что сделал достаточно для победы.
«Я сделал достаточно для победы. Надеюсь, у нас будет второй бой. Он отличный боец, но мне нужен реванш», — приводит слова аргентинца BoxingScene.
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