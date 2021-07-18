Экс-боец UFC раскритиковал бой Махачева

Бывший боец UFC Джимми Манува раскритиковал поединок Ислама Махачева с Тиаго Мойзесом. Британец считает, что эта схватка не соответствовала уровню главного события турнира.

«Эти ребята не дерутся как участники главного боя вечера. Бой предварительного карда», — написал Манува на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 18 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. В его главном событии выступили представители лёгкого дивизиона Ислам Махачев и Тиаго Мойзес. Россиянин сломил сопротивление бразильца в четвёртом раунде, остановив его удушающим приёмом. Победа стала для Махачева восьмой кряду. В марте 2021 года он досрочно победил Дрю Добера.