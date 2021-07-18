«Хабиб реализует план отца». В UFC показали видео с подсказками Нурмагомедова Махачеву

В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. В главном событии вечера сошлись россиянин Ислам Махачев, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, и бразилец Тиаго Мойзес, выступающие в лёгкой весовой категории. На странице UFC в «Твиттере» показали подсказки Хабиба в адрес Махачева.
Видео можно посмотреть на странице UFC в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.
Поединок Махачева и Мойзеса завершился в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.
В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Отметим, что для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.
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