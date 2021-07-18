Друг Макгрегора: Махачев так переоценён — поиграл бы с ним, а потом провёл сабмишен

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева, одержанную им над бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC Вегас 31. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.

«Махачев так переоценён. Я бы играл с ним до тех пор, пока не захотел бы провести субмишен», — написал Дэнис в своём "твиттере".

В поединке предварительного карда UFC Vegas 31 ранее сошлись 32-летний представитель Казахстана Сергей Морозов и 29-летний немец Халид Таха, выступающие в легчайшем весе. По итогам 3-раундового противостояния победу в бою одержал Сергей Морозов единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.