Друг Макгрегора: Махачев так переоценён — поиграл бы с ним, а потом провёл сабмишен

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева, одержанную им над бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC Вегас 31. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.
«Махачев так переоценён. Я бы играл с ним до тех пор, пока не захотел бы провести субмишен», — написал Дэнис в своём "твиттере".
В поединке предварительного карда UFC Vegas 31 ранее сошлись 32-летний представитель Казахстана Сергей Морозов и 29-летний немец Халид Таха, выступающие в легчайшем весе. По итогам 3-раундового противостояния победу в бою одержал Сергей Морозов единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
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