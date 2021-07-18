«С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше!» Александр Емельяненко поработал на груше

Российский боец MMA Александр Емельяненко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, где показал тренировку на груше.



«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Приехал со своей командой в зал — час поработал на груше. С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше! Всем добра!» — подписал видео Александр.

Александр Емельяненко поработал на груше:

В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.