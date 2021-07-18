Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше!» Александр Емельяненко поработал на груше

«С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше!» Александр Емельяненко поработал на груше
Комментарии

Российский боец MMA Александр Емельяненко на своей странице в «Инстаграме» разместил новое видео, где показал тренировку на груше.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Приехал со своей командой в зал — час поработал на груше. С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше! Всем добра!» — подписал видео Александр.

Александр Емельяненко поработал на груше:

В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Новость по теме
Друг Макгрегора: Махачев так переоценён — поиграл бы с ним, а потом провёл сабмишен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021