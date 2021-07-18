Минаков: манера ведения боя у Махачева становится интереснее, чем у Хабиба

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков оценил успех россиянина Ислама Махачева в бою с бразильцем Тиаго Мойзесом. Их поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 31 и завершился в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.
«Для организации рост Махачева имеет большое значение. Вопрос, хочет ли Дана Уайт сделать из него бизнес-проект, как это было с Хабибом. Ведь Хабиб приобрёл бешеную популярность, только победив Конора Макгрегора — по сути, Конор ему эту популярность принёс. И всё это признают, поскольку сама стилистика боя Хабиба была аудитории неинтересна. И Уайт, думаю, особо не хотел видеть Нурмагомедова чемпионом, потому что у него был очень длинный путь к титулу. Ему долго не давали боёв с топами — как и Махачеву сейчас. Им интересны ударники, харизматичные крикуны. Хабиб взял тем, что в разговорном жанре и своей харизмой, во время подготовки к бою с Конором и после него завоевал популярность.
У Ислама всё впереди. Он не говорит много, ведёт себя достаточно скромно. Манера ведения поединка у него меняется и становится, мне кажется, поинтереснее, чем у Хабиба. Полагаю, Дана Уайт держит в голове мысль, что Махачев может стать бизнес-проектом. Если бы в нём видели такой проект, мне кажется, ему бы гораздо быстрее давали бои с топами и приближали к титулу. А пока, наоборот, они Ислама немного придерживают», — приводит слова Минакова «Газета.Ru».
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