Махачев рассказал, что от него требовал Хабиб во время боя с Мойзесом

Российский боец UFC Ислам Махачев сообщил, что говорил бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время его боя с бразильцем Тиаго Мойзесом. Их поединок состоялся в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении Махачева.



«Что говорил Хабиб? После боя он сказал, что это было хорошее выступление. Но на протяжении всех четырёх раундов он давил на меня, говорил мне «тейкдаун, тейкдаун, тейкдаун».



Мне хотелось немного поработать в стойке. Хавьер Мендес сказал мне следовать плану Адбулманапа Нурмагомедова. Отец Хабиба всегда говорил, что нет бойца, кто был бы лучше меня в борьбе и грэпплинге. Я должен был использовать свои навыки», — сказал Махачев в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.