Нурмагомедов рассказал о планах Махачева

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах своего соотечественника Ислама Махачева. Минувшей ночью Махачев одержал победу в поединке с бразильцем Тиаго Мойзесом. Бой был завершён досрочно после успешного удушающего приёма.
По словам журналиста Брэтта Окамото, который ссылается на Хабиба, Махачев планирует провести ещё один бой в конце года, одержать досрочную победу и получить титул лучшего бойца года. Сейчас у него две победы и ни одного поражения в 2021 году.
В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Отметим, что для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.
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