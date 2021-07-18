Мойзес опубликовал первый пост после поражения от Махачева

Бразильский боец ММА Тиаго Мойзес прокомментировал поражение в поединке с россиянином Исламом Махачевым. Бой, возглавивший кард турнира UFC on ESPN 26, завершился досрочно. Российский боец победил удушающим приёмом в четвёртом раунде.

«Я принял вызов. И если я не победил, то у меня будет ещё 1 тыс. причин, чтобы искать путь к вершине! Большое спасибо всем за поддержку! Я доказал, что мы можем сотворить настоящее шоу.

Ислам — невероятный боец и он был лучшим в этот вечер. Никаких оправданий, мы продолжим работать, чтобы стать лучше. Мне всего 26 лет, у меня ещё много времени, чтобы выйти на пик формы. Но бои в моей крови, я не остановлюсь.

Я по-прежнему являюсь победителем, ведь у меня замечательная семья, команда, отличные фанаты. И я могу делать то, что люблю. Скоро увидимся!» — написал Мойзес в своём «инстаграме».