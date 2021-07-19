Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном

Известный российский рэп-исполнитель Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA, который организовывает соревнования по смешанным единоборствам. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Сульянов.
«Контракт (с Моргенштерном. — Прим. «Чемпионата») подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам — в комменты», — написал Сульянов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Фото: https://www.instagram.com/tolya_sulyanov/
Вот что написали подписчики в комментариях:
«С Монголом пусть выходит раз на раз».
«Я готов подраться с ним, только скажите день и время, и готов быть в его весе».
«Пусть с Корнеем выйдет».
«Я знаю одного соперника из Омска, который выскочил бы с ним».
Напомним, ранее Моргенштерн призвал ввести цензуру и запретить MMA, из-за чего оказался под огнём критики со стороны бойцов.
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