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Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном

Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном
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Известный российский рэп-исполнитель Моргенштерн подписал контракт с промоушеном Hardcore FC MMA, который организовывает соревнования по смешанным единоборствам. Об этом сообщил генеральный директор организации Анатолий Сульянов.

«Контракт (с Моргенштерном. — Прим. «Чемпионата») подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже… Варианты по оппонентам — в комменты», — написал Сульянов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Фото: https://www.instagram.com/tolya_sulyanov/

Вот что написали подписчики в комментариях:

«С Монголом пусть выходит раз на раз».

«Я готов подраться с ним, только скажите день и время, и готов быть в его весе».

«Пусть с Корнеем выйдет».

«Я знаю одного соперника из Омска, который выскочил бы с ним».

Напомним, ранее Моргенштерн призвал ввести цензуру и запретить MMA, из-за чего оказался под огнём критики со стороны бойцов.

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