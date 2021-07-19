Рой Джонс отреагировал на слова Фёдора Емельяненко о бое с ним

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс прокомментировал слова легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко. Ранее Емельяненко заявил, что его не интересуют выставочные боксёрские поединки с блогерами, однако признался, что ему было бы интересно сразиться с Джонсом.

«Думаю, это отличный бой. И отличная идея», — приводит слова Джонса Sports.ru.

Последний поединок на профессиональном ринге 52-летний Рой Джонс провёл в феврале 2018 года. Всего на его счету 75 боёв, в которых он одержал 66 побед (в том числе 47 нокаутом) и потерпел девять поражений. Кроме того, в ноябре 2020 года он провёл выставочный поединок с другим легендарным боксёром Майком Тайсоном, судьи зафиксировали ничью.

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