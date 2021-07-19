Менеджер Махачева назвал бой мечты для Ислама

Али Абдель-Азиз, менеджер российского легковеса UFC Ислама Махачева, сообщил, что поединок его подопечного с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором стал бы для него боем мечты. Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере». По словам Абдель-Азиза, это позволило бы уладить все незаконченные дела, оставшиеся между командами Хабиба Нурмагомедова, в которую входит Махачев, и Макгрегора.
Напомним, после победы Нурмагомедова над Макгрегором в октябре 2018 года случилась массовая потасовка, когда Хабиб, разозлённый оскорблениями, выпрыгнул из октагона.
В минувшие выходные Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса. Их поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 31 и завершился в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.
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