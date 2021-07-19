Александр Емельяненко помог наколоть дрова соседям. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он помог соседям наколоть дрова.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Сегодня сделал хорошее дело: помог соседям наколоть дрова! Делайте добрые дела, будьте добры и здоровы!» — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
В настоящее время Александр Емельяненко проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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