Менеджер Нурмагомедова показал, как выглядит Хабиб «после пары бешеных раундов». Фото

Ризван Магомедов, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную после одного из спаррингов подопечного. На снимке Нурмагомедов отдыхает после напряжённой схватки.
«После пары бешеных раундов», — подписал он фото Хабиба.
Фото: https://www.instagram.com/rizvan_magomedov/?hl=ru
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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