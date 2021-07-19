Хабиб Нурмагомедов прокатился в метро. Фото

Ризван Магомедов, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сделанную в метро. На снимке изображён Нурмагомедов, надевший маску.

«Когда завершил карьеру», — отмечается в подписи к фото.

Фото: https://www.instagram.com/rizvan_magomedov/?hl=ru

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.