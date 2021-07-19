Виталий Кличко показал впечатляющую физическую форму в день 50-летнего юбилея. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» две свежие фотографии, на которых можно оценить его физическую форму. Сегодня, 19 июля, Кличко-старшему исполнилось 50 лет.

«Друзья! Первые 50 раундов выстоял! Продолжение следует...» — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Виталия Кличко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Вы крутой!»

«Поздравляю! Ещё как минимум 50 в такой прекрасной форме».

«Поздравляю, желаю стать президентом».

Последний бой Виталий Кличко провёл в сентябре 2012 года, победив Мануэля Чарра. Всего на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.