Виталий Кличко показал впечатляющую физическую форму в день 50-летнего юбилея. Фото
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» две свежие фотографии, на которых можно оценить его физическую форму. Сегодня, 19 июля, Кличко-старшему исполнилось 50 лет.
«Друзья! Первые 50 раундов выстоял! Продолжение следует...» — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Виталия Кличко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Вы крутой!»
«Поздравляю! Ещё как минимум 50 в такой прекрасной форме».
«Поздравляю, желаю стать президентом».
Последний бой Виталий Кличко провёл в сентябре 2012 года, победив Мануэля Чарра. Всего на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.
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