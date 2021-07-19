Шлеменко поделился мнением о возможном бое с Моргенштерном за $ 20 млн

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал слова известного рэп-исполнителя Моргенштерна. Ранее Моргенштерн, который не раз оказывался под огнём критики со стороны Шлеменко, объявил, что согласится провести бой с Александром за $ 20 млн.

«Это же смешно, я же профессиональный спортсмен, в отличие от него. Бой бы продлился ноль секунд. Потому что вряд ли он вообще состоится. Тем более, что сумма им была названа такая, которую вряд ли кто-то заплатит», — приводит слова Шлеменко News.ru.

37-летний Александр Шлеменко — бывший чемпион Bellator в среднем весе, на его счету 60 побед и 13 поражений в 74 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном.