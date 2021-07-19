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Дядя Фьюри: Усик очень опасен для Джошуа, это серьёзная угроза

Дядя Фьюри: Усик очень опасен для Джошуа, это серьёзная угроза
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Петер Фьюри, известный тренер и дядя чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. Джошуа предстоит защищать титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Бой состоится 25 сентября.

«Усик очень опасен. Это вам не прогулка в парке. Забудьте о крузервейте. Этот парень уже провёл несколько боёв в тяжёлом весе, он адаптировался, набрал вес. Это — серьёзный тяжеловес, талант, бой будет хорошим.
Конечно, у Усика достаточно мощи, чтобы Джошуа его уважал. Это точный панчер. Любой боксёр знает, что точные удары могут привести к ущербу.

Он уже принадлежит этому дивизиону, является серьёзной угрозой. Это солидный бой, уважение Джошуа за то, что его принял. Думаю, это будет битва техники. Жду отличный бой», — цитирует Фьюри BoxingScene.

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