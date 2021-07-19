Чемпион UFC Оливейра обратился к Дастину Порье

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал, когда сразится с претендентом на пояс Дастином Порье. По его словам, поединок состоится в декабре 2021 года.

«И это будет война, Дастин. Я тебя полностью уважаю. В декабре мы подарим болельщкиам прекрасный бой», — написал Оливейра в своём «инстаграме».

Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — десятым.

