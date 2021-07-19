«Он копирует поведение Хабиба, хотя уже валялся в октагоне». Хукер раскритиковал Махачева

Новозеландский боец ММА Дэн Хукер поделился мнением о россиянине Исламе Махачеве, которого многие считают наследником экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса. В настоящее время у Ислама 20 побед при одном поражении.
Ранее Хукер выражал желание провести бой с Махачевым, но россиянин дал понять, что его это не интересует.
«Окей, это даже смешно. Но я не беру всё это в голову. Он говорит, что у меня три поражения в шести последних боях. В то же время он вызывает на бой Тони Фергюсона, проигравшего три боя подряд. Это имеет такой же смысл, как гадить в бассейн, в котором плаваешь. Так что, я не знаю, что у него там на уме.
Можно посмотреть, как он говорит, будто его все боятся, все избегают боя. Бро, ты просто копируешь своего друга. Оставь ему это дело, придумай что-нибудь своё.
У него сейчас хорошая серия, но Махачева уже нокаутировали. Он копирует поведение Хабиба, говорит все эти дикие вещи, но сам уже валялся в октагоне. Он не может вести себя так, как вёл непобеждённый боец», — цитирует Хукера LowkickMMA.
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