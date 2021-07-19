Магомед Анкалаев проведёт бой с Волканом Оздемиром

Российский боец UFC Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок в организации в августе 2021 года, сообщает Bloody Elbow. Соперником Анкалаева станет Волкан Оздемир. Турнир состоится в Лондоне 4 августа.
Свой предыдущий поединок спортсмен провёл в конце февраля, победив украинца Никиту Крылова.
Для 28-летнего Анкалаева победа над Крыловым стала шестой в UFC подряд. На его счету лишь одно поражение, которое случилось в дебютном бою в престижном промоушене. Всего за карьеру в ММА он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.
Волкан Оздемир в последний раз выходил в октагон в июле 2020 года, проиграв Иржи Прохазке нокаутом во втором раунде. Всего на его счету 22 боя, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений.
Анкалаев занимает седьмое место в рейтинге полутяжёлого веса UFC. Волкан Оздемир — восьмое.
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