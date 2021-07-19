Тарасов — о контракте Моргенштерна с ММА-промоушеном: никакого боя не будет, 100 процентов

Боец и блогер Артём Тарасов прокомментировал подписание контракта с известным рэп-исполнителем Моргенштерном с промоушеном Hardcore FC MMA.
«Никакого боя не будет, 100 процентов. Это хайп, они подписали соглашение ради совместной пиар-кампании. Я полагаю, в этом может участвовать War Thunder, потому что они недавно зашли на Hardcore FC. Все знают песню, которую Моргенштерн записал для War Thunder. И в рамках этой коллаборации они, наверное, что-то сделают с участием Моргенштерна. Но никакого боя в принципе быть не может. Ему это не нужно, он двигается на другом уровне. У него своя дорога, у него достаточно хайпа, и ему не нужно драться. Думаю, это просто рекламная кампания, лицом которой является Моргенштерн», — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».
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