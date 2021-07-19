Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тарасов — о контракте Моргенштерна с ММА-промоушеном: никакого боя не будет, 100 процентов

Тарасов — о контракте Моргенштерна с ММА-промоушеном: никакого боя не будет, 100 процентов
Комментарии

Боец и блогер Артём Тарасов прокомментировал подписание контракта с известным рэп-исполнителем Моргенштерном с промоушеном Hardcore FC MMA.

«Никакого боя не будет, 100 процентов. Это хайп, они подписали соглашение ради совместной пиар-кампании. Я полагаю, в этом может участвовать War Thunder, потому что они недавно зашли на Hardcore FC. Все знают песню, которую Моргенштерн записал для War Thunder. И в рамках этой коллаборации они, наверное, что-то сделают с участием Моргенштерна. Но никакого боя в принципе быть не может. Ему это не нужно, он двигается на другом уровне. У него своя дорога, у него достаточно хайпа, и ему не нужно драться. Думаю, это просто рекламная кампания, лицом которой является Моргенштерн», — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

Новость по теме
Моргенштерн подписал контракт с MMA-промоушеном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021