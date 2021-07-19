В UFC опубликовали новое промовидео к бою Ти Джей Диллашоу — Кори Сэндхаген

В ночь с 24 на 25 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 27. Его главным событием станет бой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхагена. В преддверии противостояния пресс-служба промоушена опубликовала яркое промовидео к этой схватке.
Напомним, изначально их поединок должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного повреждения Диллашоу.
Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.
На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.
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