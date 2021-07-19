Конор Макгрегор: вытираю свою богатую задницу вашими чувствами
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к недоброжелателям.
«Я вытираю свою богатую задницу вашими чувствами по поводу моей работы. Я ничего не чувствую к вам, бездельники. Ничего!» — написал в своём «инстаграме» Конор Макгрегор.
Напомним, на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в главном поединке встречались Макгрегор и Порье. Дастин одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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