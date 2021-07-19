Стала известна дата боя Сергея Харитонова и Чейка Конго

Российский боец ММА Сергей Харитонов проведёт поединок с французом Чейком Конго в Bellator 20 августа.



«Харитонов проведёт бой против Конго 20 августа», — приводит слова представителя команды российского бойца ТАСС.



45-летний Конго занимает второе место в рейтинге тяжеловесов Bellator. За карьеру он провёл 44 боя в ММА, одержал 30 побед, потерпел 11 поражений, два боя завершились ничьей, а один был признан несостоявшимся.



40-летний Харитонов в 42 боях в ММА одержал 32 победы, потерпел восемь поражений, а ещё два поединка были признаны несостоявшимися. Последний бой Харитонов провёл в ноябре 2020 года, тогда он нокаутировал британца Оли Томпсона. Харитонов в последнее время восстанавливался после травм, полученных в результате драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.