Бой Шамиля Абдурахимова и Криса Дакаса перенесён из-за коронавируса

Поединок российского бойца UFC Шамиля Абдурахимова и американца Криса Дакаса будет перенесён на неделю. Об этом Дакас сообщил в своём «твиттере».



Бой должен был пройти на турнире UFC в Лас-Вегасе в ночь на 25 июля мск. После переноса поединок состоится 1 августа.



Как сообщает MMAJunkie, причиной переноса стал коронавирус у одного из членов команды россиянина.



Для россиянина этот поединок станет первым с сентября 2019 года. Последний раз он бился на турнире UFC 242 в андеркарде боя Хабиб — Порье, тогда тяжеловес досрочно проиграл Кёртису Блэйдсу. За последние несколько месяцев у Абдурахимова сорвалось несколько поединков, в том числе с Аугусто Сакаи.



Что касается Дакаса, он сейчас занимает 10-е место в рейтинге тяжёлого веса. Последний раз он бился с Алексеем Олейником и одержал уверенную досрочную победу.