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Бой Шамиля Абдурахимова и Криса Дакаса перенесён из-за коронавируса

Бой Шамиля Абдурахимова и Криса Дакаса перенесён из-за коронавируса
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Поединок российского бойца UFC Шамиля Абдурахимова и американца Криса Дакаса будет перенесён на неделю. Об этом Дакас сообщил в своём «твиттере».

Бой должен был пройти на турнире UFC в Лас-Вегасе в ночь на 25 июля мск. После переноса поединок состоится 1 августа.

Как сообщает MMAJunkie, причиной переноса стал коронавирус у одного из членов команды россиянина.

Для россиянина этот поединок станет первым с сентября 2019 года. Последний раз он бился на турнире UFC 242 в андеркарде боя Хабиб — Порье, тогда тяжеловес досрочно проиграл Кёртису Блэйдсу. За последние несколько месяцев у Абдурахимова сорвалось несколько поединков, в том числе с Аугусто Сакаи.

Что касается Дакаса, он сейчас занимает 10-е место в рейтинге тяжёлого веса. Последний раз он бился с Алексеем Олейником и одержал уверенную досрочную победу.

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