Миша Тейт: я здесь не ради боёв. Я здесь ради титула
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Американская спортсменка, бывшая чемпионка UFC Миша Тейт опубликовала новую запись в «Инстаграме».
«При всём уважении. Я здесь не ради боёв. Я здесь ради титула», — гласит запись Миши Тейт в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» американской спортсменки.
В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX в соглавном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено.
Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.
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