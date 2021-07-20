Миша Тейт: я здесь не ради боёв. Я здесь ради титула

Американская спортсменка, бывшая чемпионка UFC Миша Тейт опубликовала новую запись в «Инстаграме».



«При всём уважении. Я здесь не ради боёв. Я здесь ради титула», — гласит запись Миши Тейт в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» американской спортсменки.

В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX в соглавном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено.



Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.