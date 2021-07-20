Президент UFC рассказал о хроническом артрите Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор действительно имеет хронические проблемы с ногами. Ранее Макгрегор сообщил, что вышел на бой с Дастином Порье с травмой ноги. Бой соперников был остановлен после первого раунда из-за перелома лодыжки у Макгрегора. В результате Порье одержал победу техническим нокаутом. Макгрегор пообещал, что они ещё встретятся в октагоне.
«Макгрегору потребуется год на восстановление, только после этого он сможет вернуться. В последние годы у него были проблемы с лодыжкой. Он спрашивал разрешение на тейпирование лодыжки перед боем и получил его. Но в итоге Конор не стал этого делать, я не знаю почему. У него хронический артрит лодыжек», — цитирует Уайта Fox News.
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