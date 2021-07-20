Ислам Махачев: хотел подраться с Хукером год назад, но он боялся произносить моё имя
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Российский боец ММА Ислам Махачев отреагировал на слова новозеландца Дэна Хукера. Ранее Хукер раскритиковал Махачева, обвинив того в попытке «копировать поведение» Хабиба Нурмагомедова. Также Хукер выразил готовность провести поединок с Махачевым.
«Моя победная серия составляет восемь боёв, а у этого парня 3-3 в шести последних поединках. Я хотел подраться с ним год назад, но он боялся произнести моё имя. Дэн Хукер, желаю удачи в следующих боях.
Выиграй, а потом мы можем поговорить», — написал Махачев в своём «твиттере».
Ранее Ислам одержал победу в поединке с бразильцем Тиаго Мойзесом. Бой был остановлен в четвёртом раунде после успешного удушения в исполнении россиянина. Сообщалось, что Махачев хочет провести ещё один бой в 2021 году.
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