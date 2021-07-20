Джейк Пол: теперь я нужен Макгрегору больше, чем он мне

YouTube-блогер Джейк Пол высказался об ирландском бойце ММА Коноре Макгрегоре, который на турнире UFC 264 потерпел поражение в поединке с американцем Дастином Порье. Ранее Пол уже пытался добиться боя с Макгрегором, но безуспешно.
«Весело, что я предсказывал такое развитие ситуации. Я предсказывал, что всё будет именно так. 18 месяцев назад, когда я предлагал Макгрегору провести бой, люди смеялись. А теперь я смеюсь над ним с его поломанной лодыжкой. Теперь ему нужен Джейк Пол больше, чем он нужен мне. Да, моё предложение Макгрегору — $ 23.
Если мы когда-нибудь сразимся, я выбью его чёртовы зубы. Дастин Порье победил его, Порье — прекрасный боец, не поймите меня неправильно. Но он меньше меня, намного легче. В поединке со мной у Макгрегора нет никаких шансов», — цитирует Пола MMAFighting.
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