Харитонов проведёт бой с Конго 21 августа

Российский боец ММА Сергей Харитонов проведёт очередной бой на турнире Bellator 265, сообщает «Вестник ММА». Соперником российского бойца станет Чейк Конго.

Бой будет проходить в Су-Фолсе (США). Последний поединок Харитонов провёл в Bellator в ноябре 2019 года.

Россиянин нокаутом проиграл Линтону Васселу. У Харитонова — 30 побед в ММА при семи поражениях и двух боях, которые были признаны несостоявшимися.

Что касается Конго, то он в октябре 2020 года решением судей проиграл Тимоти Джонсону. В общей сложности 46-летний ветеран одержал 30 побед, потерпел 11 поражений, а ещё два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее Харитонов провёл поединок на голых кулаках. Спортсмен лишь недавно восстановился после драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.