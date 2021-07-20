Лобов рассказал, почему не стал драться с Нурмагомедовым в отеле во время конфликта

Ирландский боец ММА Артём Лобов рассказал, почему не стал обострять конфликт в отеле в Нью-Йорке (США) в 2018 году. Тогда Хабиб Нурмагомедов встретил Лобова в отеле перед титульным боем с Элом Яквинтой.

Нурмагомедов вёл себя агрессивно и предъявлял Лобову претензии за негативные комментарии о себе.

«Неизвестно, как бы ситуация развивалась дальше. Что было бы с моей американской визой. У одного из ребят, который участвовал в истории с автобусом, визу забрали. Он больше никогда не сможет вернуться в Америку.

Для бойца это крест на карьере — ты не можешь драться в США, твои гонорары никогда не вырастут до должного уровня.

Были разные мысли, но получилось как получилось. Нужно двигаться дальше. Насчёт медийного толчка, у меня и раньше была неплохая медийность. Не думаю, что эта ситуация мне что-то добавила», — цитирует Лобова Sport24.