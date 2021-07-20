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Конор Макгрегор приобрёл роскошную яхту. Фото

Конор Макгрегор приобрёл роскошную яхту. Фото
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор приобрёл яхту. Соответствующее фото ирландец разместил на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Последний бор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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