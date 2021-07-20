Сэндхаген назвал фаворита в матче-реванше Ян — Стерлинг

Боец UFC Кори Сэндхаген поделился мнением о фаворите матча-реванша между бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном и обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом.



«Думаю, Ян одержит победу над Стерлингом. Для того чтобы этого не произошло, Стерлинг должен придумать что-то необычное. Но все мы прекрасно видели, как проходил предыдущий бой — Ян уверенно побеждал.



Да, я полагаю, что Ян, скорее всего, победит. Ну а после я буду сражаться с ним. Или со Стерлингом, если успех будет праздновать он», — сказал Сэндхаген в интервью на канале ESPN MMA в YouTube.



Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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