Капитан сборной России оценил шансы Хабиба и Макгрегора в случае их перехода в регби

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев оценил перспективы бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в регби в случае их перехода в этот спорт.



«Хабиб Нурмагомедов вполне мог бы проявить себя в регби. Я видел, как он играет в футбол — он очень хорошо координирован. Думаю, в регби у него тоже были бы шансы. Он не очень высокий и не очень габаритный, но у нас таких игроков много.

В команде по регби выступают 15 человек на поле — у каждого своё амплуа, и в зависимости от позиции есть определённые требования по габаритам. Первый, второй и третий номера — это первая линия схватки: они больше всего толкаются с соперником. Эти ребята должны быть тяжёлыми, сильными, широкоплечими — такие объёмные дядьки!

Четвёртый и пятый номера у нас должны быть очень-очень высокими, хорошо координированными, а также уметь неплохо прыгать. На элитном уровне регби это игроки за два метра ростом, с большим мышечным каркасом. Они делают главную работу в ловле мяча — их поднимают для этого другие игроки. А есть девятый номер — это как раз самый негабаритный игрок, невысокий. По-русски его называют «полузащитник схватки». Это такой распасовывающий игрок, который постоянно наклоняется за мячом, выковыривает его из раков — так у нас называется борьба на земле за мяч. Этот игрок его достаёт, отдаёт партнёрам, постоянно находится в движении и передаёт мяч.

Конечно, у Хабиба есть много физических данных и борцовских качеств, которые даже излишни для регби. Всё-таки на этой позиции меньше вступают в единоборства и больше распасовывают. Но в целом он бы подошёл для этой роли. Либо Хабиб мог бы стать бегущим игроком. Я просто не видел, как быстро он бегает, но, если скорость позволяет, он мог бы сыграть на краю. В общем, с такими небольшими габаритами делать ему в схватке нечего. Он был бы игроком веера, как мы говорим, — с девятого по 15-й номер», — приводит слова Артемьева «Газета.Ru».

Что касается шансов Макгрегора в регби, то капитан сборной России высоко их оценил.

«Я думаю, кстати, Конор реально мог поиграть в своё время в регби. Он похож на Хабиба по габаритам, но у него очень длинные руки, а это большой плюс для девятых номеров. Поэтому у него отличные антропометрические данные, и он достаточно худощав… Девятый номер из него вышел бы очень даже неплохой — сто процентов», — заключил Артемьев.