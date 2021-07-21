Диана Авсарагова вошла в рейтинг Bellator, опередив американку Валери Лореду

22-летняя российская спортсменка смешанных единоборств Диана Авсарагова включена в обновлённый рейтинг женского наилегчайшего дивизиона Bellator — она сразу же оказалась на восьмой позиции в списке. Примечательно, что ей сразу же удалось обойти популярную американскую представительницу организации Валери Лореду.
Обладательницей титула в этом дивизионе является спортсменка из Бразилии Джулиана Веласкес, а первую строчку в рейтинге занимает 31-летняя американка Илима-Лей Макфарлейн, за ней располагается её соотечественница Лиз Кармуш, тройку замыкает нидерландка Денизе Кильхольц.
Напомним, в ночь с 16 на 17 июля мск прошёл турнир Bellator 262. В рамках предварительного карда Авсарагова встретилась с американкой Габриэллой Галфин. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).
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