Джереми Стивенс заявил о желании провести бой с Конором Макгрегором

Ветеран UFC Джереми Стивенс заявил, что хочет провести бой с Конором Макгрегором.

«Просто подумайте: я и Конор – это ли не поединок, который нужно организовать. Он сломал лодыжку, тогда как мой прошлый оппонент нырял за моей. Мы оба любим драться и делать это в стойке. Оба обладаем мощью, но при этом разные. Плюс мне нравится бить калф-кики, и у меня широкий спектр нокаутов», – написал Стивенс в своём аккаунте в «Твиттере».

В настоящее время Стивенс идёт на серии из пяти поражений, последние два из которых он потерпел досрочно. Американец не выигрывал с февраля 2018 года, когда финишировал Джоша Эмметта.

Макгрегор последний бой провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.