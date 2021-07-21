Магомед Магомедов не выступит на турнире Bellator 263

Поединок россиянина Магомеда Магомедова и и американца Рофеона Стотса был отменён по неназванным причинам. Поединок должен был состояться на турнире Bellator 263, который пройдёт 1 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В главном поединке турнира встретятся Патрисио Фрейре и Эй Джей Макки.



На счету Магомеда Магомедова два боя в промоушене Bellator, в которых он одержал две победы — в декабре 2020 года он единогласным решением судей победил Матеуса Маттоса, а в апреле 2021 года приёмом во втором раунде одержал победу над Си Джеем Хэмилтоном. Бывший чемпион АСА Магомедов на профессиональном уровне выиграл 17 поединков, проиграв только один раз нынешнему чемпиону UFC Петру Яну.



Всего на турнире Bellator 263 выступят три россиянина — Усман Нурмагомедов, Ислам Мамедов и Гаджи Рабаданов.