Пётр Ян предложил Джигану провести спарринг. Рэпер ответил

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян предложил рэп-исполнителю Джигану провести спарринг. Об этом спортсмен написал в «Инстаграме», сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».
«Джига, ну что ты там, до сих пор на чиле? Я тоже на водичке. Смотри, если желание есть, могу поколотить тебя слегка», — написал Пётр Ян.
Музыкант ответил российскому бойцу в личной переписке.
«Братан, у меня одна нога весит как ты!», — написал Джиган.
В настоящее время Джиган готовится к поединку с Александром Емельяненко. Бой должен состояться в ноябре 2021 года, поединок пройдёт по правилам смешанных единоборств.
Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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