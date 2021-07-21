Завершивший карьеру Руслан Проводников проведёт бой с Али Багаутиновым

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников проведёт бой с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым, сообщает пресс-служба промоушена Оpen Fighting Championship.
Поединок по правилам бокса пройдёт 23 июля 2021 года.
На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одрежал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей. В настоящий момент 37-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.
- 21 июля 2021
-
14:06
-
12:42
-
12:08
-
10:34
-
09:55
-
06:32
-
01:39
-
01:17
-
00:19
-
00:08
- 20 июля 2021
-
23:51
-
22:51
-
22:07
-
20:17
-
19:45
-
18:46
-
18:18
-
17:44
-
16:45
-
15:33
-
14:26
-
13:25
-
11:56
-
10:49
-
09:37
-
02:46
-
01:59
-
00:57
- 19 июля 2021
-
23:58
-
22:50
-
21:44
-
20:41
-
19:01
-
17:57
-
15:41