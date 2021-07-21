Завершивший карьеру Руслан Проводников проведёт бой с Али Багаутиновым

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников проведёт бой с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым, сообщает пресс-служба промоушена Оpen Fighting Championship.

Поединок по правилам бокса пройдёт 23 июля 2021 года.



На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одрежал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей. В настоящий момент 37-летний Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.



Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету есть два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.