Ти Джей Диллашоу: хочу вернуть пояс больше, чем что-то ещё

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился настроем на возвращение в октагон. В ночь с 24 на 25 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 27. Его главным событием станет бой Диллашоу и Кори Сэндхагена.



«Если тебе нечего доказывать в жизни, значит ты не живёшь. Неважно, касается это боёв или повседневной работы. Тебе всегда нужен толчок, драйв. Мне нужно доказать, что я — лучший в мире. Я хочу вернуть этот пояс больше, чем что-то ещё. Я не проигрывал, так что возвращаюсь, чтобы потребовать обратно то, что принадлежит мне. Папочка дома!



Это будет настоящая рубка. Я отведу вас в глубины ада, и если вы последуете за мной, я отведу вас ещё дальше. Я лучший в этой весовой категории и возвращаюсь, чтобы это доказать», — приводит слова Диллашоу BJPenn.

Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.