Чендлер: Махачеву пока ещё рано драться со мной

Экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер ответил на предложение российского бойца ММА Ислама Махачева. Ранее он вызвал Чендлера на бой после того, как победил Тиаго Мойзеса.

«Нет вопросов, Махачев хорош, но он ещё не победил никого из топ-10 рейтинга. Дрю Добер не был рейтинговым бойцом, а Мойзес занимал 14-е место. Он не победил никого в топ-10. Я не думаю, что он должен начинать со мной, четвёртым номером рейтинга.

Моим следующим оппонентом должен быть Гэтжи. Не секрет, что у Махачева и Гэтжи один и тот же менеджер. Очевидно, что именно менеджеры предлагали Исламу меня: «Эй, давайте бросим Ислама на Чендлера! Чтоб он снял давление с Гэтжи».

Но Джастин, бро, ты называешь себя бойцом, являешься одним из самых ярких людей в ММА. Давай, будь готов к бою, я к нему готов. С тех пор, как я перешёл в UFC, я уже называл имя Гэтжи раз 100. Ему предлагали провести со мной бой три или четыре раза, но он отказывался», — цитирует Чендлера MiddleEasy.