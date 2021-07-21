Абдель-Азиз жёстко ответил Чендлеру, который обвинил Гэтжи в избегании боя

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гэтжи, ответил экс-чемпиону Bellator Майклу Чендлеру. Ранее Чендлер дал понять, что не планирует драться с россиянином Исламом Махачевым, который бросил ему вызов. Чендлер заявил, что общий менеджмент Гэтжи и Махачева пытается навязать ему бой с россиянином, чтобы снять давление на Джастина.

«Садись на место, тебя снова вырубят, фальшивка! У меня есть три парня, которые идут вплотную друг за другом в рейтинге. Они нокаутируют тебя», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Последний бой Чендлер провёл с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Соперники оспаривали чемпионский титул, Оливейра нокаутировал оппонента во втором раунде.