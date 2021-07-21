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«Наши мнения не всегда совпадают, но у нас цели одинаковы». Хабиб выложил фото с тренером

«Наши мнения не всегда совпадают, но у нас цели одинаковы». Хабиб выложил фото с тренером
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Экс-боец ММА выложил фото со своим тренером Хавьером Мендесом.

«Наши мнения не всегда совпадают, но у нас цели одинаковы», — написал Хабиб в подписи к фото.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Хабиб за карьеру одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

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