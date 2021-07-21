Артём Лобов: не сомневаюсь, что после выздоровления Макгрегор вернётся ещё сильнее

Ирландский боец ММА Артём Лобов, являющийся другом экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, поделился мыслями о последнем бое ирландца, а также о его возможном возвращении в октагон. На турнире UFC 264 Макгрегор техническим нокаутом проиграл американцу Дастину Порье. Экс-чемпион UFC сломал ногу.
«Тяжело видеть, когда твой друг получает такую травму. Буду честен, я не могу смотреть такие моменты, даже когда в октагоне находятся люди, которых я не знаю. Каждый раз, когда я вижу, что кто-то получает подобное повреждение, я просто переключаю канал.
Людям стоит проявить больше уважения по отношению к бойцам. В каждом бою на кон ставится не только победа, но и здоровье, и жизни бойцов.
Я уверен, что Конор вернётся в ещё лучшей форме. В своем втором бою в UFC он повредил крестообразную связку колена, однако после выздоровления он стал только сильнее. Не сомневаюсь, что он сможет повторить это», — приводит слова Лобова MMA Fighting.
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