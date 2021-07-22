Артём Лобов: у Макгрегора не надо было брать интервью после перелома, это было безумием

Ирландский боец ММА Артём Лобов раскритиковал UFC за то, что экс-чемпиону организации Конору Макгрегору начали задавать вопросы сразу после окончания поединка с Дастином Порье на турнире UFC 264. Макгрегор сломал ногу в концовке первого раунда, из-за чего проиграл техническим нокаутом. Конор ещё долго сидел на настиле, пока ему оказывали помощь, но у него всё равно взяли интервью.
«Это была безумная ситуация. Просто посмотрите на то, как происходило в ситуации с Крисом Вайдманом и Андерсоном Силвой после их травм. Я не думаю, что у Макгрегора в той ситуации нужно было брать интервью, я был удивлён, что всё так получилось. Сейчас ему нужно лечиться, тренироваться, устранять ошибки и возвращаться», — цитирует Лобова MMAFighting.
Ожидается, что из-за травмы Макгрегор выбыл из строя примерно на год.
- 22 июля 2021
-
00:30
- 21 июля 2021
-
23:38
-
23:20
-
22:35
-
21:51
-
20:47
-
19:19
-
18:09
-
18:00
-
16:52
-
15:57
-
14:59
-
14:06
-
12:42
-
12:08
-
10:34
-
09:55
-
06:32
-
01:39
-
01:17
-
00:19
-
00:08
- 20 июля 2021
-
23:51
-
22:51
-
22:07
-
20:17
-
19:45
-
18:46
-
18:18
-
17:44
-
16:45
-
15:33
-
14:26
-
13:25
-
11:56