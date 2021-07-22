Артём Лобов: у Макгрегора не надо было брать интервью после перелома, это было безумием

Ирландский боец ММА Артём Лобов раскритиковал UFC за то, что экс-чемпиону организации Конору Макгрегору начали задавать вопросы сразу после окончания поединка с Дастином Порье на турнире UFC 264. Макгрегор сломал ногу в концовке первого раунда, из-за чего проиграл техническим нокаутом. Конор ещё долго сидел на настиле, пока ему оказывали помощь, но у него всё равно взяли интервью.

«Это была безумная ситуация. Просто посмотрите на то, как происходило в ситуации с Крисом Вайдманом и Андерсоном Силвой после их травм. Я не думаю, что у Макгрегора в той ситуации нужно было брать интервью, я был удивлён, что всё так получилось. Сейчас ему нужно лечиться, тренироваться, устранять ошибки и возвращаться», — цитирует Лобова MMAFighting.

Ожидается, что из-за травмы Макгрегор выбыл из строя примерно на год.