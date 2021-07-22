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Дос Аньос: Махачев согласился на бой со мной, после этого Хабибу придётся мстить за брата

Дос Аньос: Махачев согласился на бой со мной, после этого Хабибу придётся мстить за брата
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36-летний бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос опубликовал провокационное сообщение в социальных сетях о том, что уже осенью у него запланирован бой с Исламом Махачевым в Абу-Даби.

«Я только что получил ответ от UFC, что Ислам принял приглашение на бой со мной 30 октября — 5 раундов в Абу-Даби. В свою очередь, Хабиб согласился выйти с пенсии, чтобы отомстить за потерю своего брата после этого», — гласит заявление дос Аньоса в «Твиттере».

Напомним, ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Тони Фергюсона, Рафаэля дос Аньоса и Конора Макгрегора.

Ранее, в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США), на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.

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