Дос Аньос: Махачев согласился на бой со мной, после этого Хабибу придётся мстить за брата

36-летний бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос опубликовал провокационное сообщение в социальных сетях о том, что уже осенью у него запланирован бой с Исламом Махачевым в Абу-Даби.



«Я только что получил ответ от UFC, что Ислам принял приглашение на бой со мной 30 октября — 5 раундов в Абу-Даби. В свою очередь, Хабиб согласился выйти с пенсии, чтобы отомстить за потерю своего брата после этого», — гласит заявление дос Аньоса в «Твиттере».



Напомним, ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Тони Фергюсона, Рафаэля дос Аньоса и Конора Макгрегора.

Ранее, в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США), на турнире UFC Вегас 31 состоялся бой Ислама Махачева с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.