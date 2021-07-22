Менеджер Нурмагомедова опроверг слова дос Аньоса о возможном возвращении Хабиба в октагон

Журналист ESPN Бретт Окамото связался с менеджером Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева Али Абдель-Азизом и прокомментировал заявление бразильца Рафаэля дос Аньоса о намеченном поединке Ислама с ним и возможном возвращении Хабиба в октагон.



«Поговорил с менеджером Ислама — Али Абдель-Азизом. Он сказал, что Ислам хочет провести бой в декабре, а UFC настаивает на поединке в октябре, если у Махачева будет такая возможность. Сейчас Ислам летит в Россию, ещё ничего не обсуждалось.



Слова о том, что Хабиб вернётся в октагон, чтобы отомстить в случае поражения Махачева? Это неправда. Хабиб уже на пенсии, тем более у них уже был бой», — гласит пост Окамото в «Твиттере».



Напомним, ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Тони Фергюсона, Рафаэля дос Аньоса и Конора Макгрегора.

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